Искал любовь, а нашел прицел СБУ: как белоруса вербовали через сайт знакомств

Он искал любовь, а нашел прицел украинской спецслужбы. Обычный белорус разместил анкету на ресурсе знакомств и через пару недель его жизнь превратилась в ад. Женщина, с которой он списался, начала требовать от него выполнять задания для украинской спецслужбы, а когда он отказался, начались угрозы, шантаж и даже намеки на физическое устранение. В ход пошли все инструменты цифрового террора: от социальной инженерии до нейросетей. Спецслужбы вышли на его родственников, друзей и сослуживцев.

Как не стать винтиком в мясорубке иностранных спецслужб? Почему любое, даже "безобидное" фото может стать предметом возбуждения уголовного дела по статье измена Родине? Куда идти, если вас шантажируют, заставляют передавать информацию или вы понимаете, что на другом конце вербовщик?

Смотрите наш эксклюзивный репортаж "Шантаж СБУ: Охота на расстоянии" 31 июля на "Первом информационном" в 10:35, а также на нашем сайте news.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.