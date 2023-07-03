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Искренние поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств
Поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей продолжают поступать в адрес белорусского народа и нашего лидера Александра Лукашенко.
Одним из первых послание с Днем Независимости направил российский лидер Владимир Путин.
Сердечные поздравления и наилучшие пожелания адресовал Александру Лукашенко и дружественному белорусскому народу Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Искренние поздравления белорусам направили руководители Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Турции и Туркменистана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко - новых успехов в ответственной деятельности во имя благополучия и прогресса дружественной Беларуси.
Нас поздравили лидеры Египта, Индонезии, Мьянмы, Венесуэлы, Никарагуа, Монголии, Палестины, Танзании, Мальтийского ордена.
Президент Вьетнама отметил, что в его стране всегда внимательно следят и рады видеть, что Беларусь продолжает добиваться важных успехов в развитии.
Поздравления поступили от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюя.
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