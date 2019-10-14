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Искренние поздравления сегодня принимали молодые мамы

Поздравления сегодня принимают и те, кто только познал радость материнства. Только в первом родильном доме столицы подарок к празднику сделали восемь женщин, они родили детей прошедшей ночью и сегодняшним утром.

Традиционно подарки младенцам и их мамам подготовил и Союз молодежи. Почетную миссию вместе с представителями общественного объединения разделил и заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Праздничные акции и концерты ко Дню матери продолжаются, в том числе и республиканская арт-эстафета "Слово первое в жизни", с самыми искренними поздравлениями.

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