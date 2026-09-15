Искусственный интеллект и прибыль стартапов: что стоит за трендом

Исследования показывают, что последние 5 лет добавление двух волшебных букв - ИИ - увеличивает прибыль стартапов в 2, а то и 3 раза, даже если разработчики не особо занимались искусственным интеллектом.

Но если отбросить иллюзии и маркетинговый шум, станет очевидно: важный двигатель этой всеобщей гонки - простое зарабатывание денег на очередном технологическом тренде.

Когда был введен термин "искусственный интеллект" и что он на самом деле означает? Где уже повсеместно он применяется, какие перспективы его развития в Беларуси и как он меняет нашу жизнь? Об этом в авторском проекте Александра Егорова "Про деньги" 15 сентября в 13:20 и 19:30 на "Первом информационном".