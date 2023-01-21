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Робототехника, беспилотники, микроэлектроника представлены на выставке "Беларусь интеллектуальная"
400 образцов инноваций на одной площадке. В Минске продолжает работу масштабная выставка "Беларусь интеллектуальная". В огромном павильоне самые передовые достижения от ученых Академии наук, специалистов различных предприятий страны и технопарков.
Какие разработки наиболее впечатлили минчан и гостей столицы, спросим у нашего корреспондента Вероники Бута. Выделить какой-то один стенд на выставке просто невозможно. Казалось, мы, журналисты, часто работаем с нашими учеными, регулярно рассказываем об их разработках. Но многие экспонаты удивили даже нас. Искусственный интеллект, IT, робототехника, медицина, беспилотники - равнодушным вряд ли кого оставит эта выставка.
Организовать такую масштабную презентацию - поручение Президента. Белорусская наука должна звучать громче. Это и реклама нашей стране на мировой арене, но это еще и честно заработанные деньги. Причем немалые. Окупаемость некоторых проектов - до 100 долларов на 1 рубль.
Некоторые разработки - мера вынужденная. Ответ на санкционное давление. И тут остается лишь сказать спасибо. Наконец в стране появится отечественное специальное питание для онкобольных. Умная начинка для нашей агротехники. Или вот эта - своя линия для упаковки овощей.
Что греха таить, нам и самим нужно больше знать о возможностях и потенциале наших людей. Все это и не только создано руками и интеллектом наших людей. Что, конечно, не может не восхищать.
И вчера, и сегодня от посетителей часто можно было слышать: "Да ладно! Мы и это можем!?" И, пожалуй, ради таких вот откликов стоит чаще проводить такие выставки. Белорусы должны знать о том, на что способны! И не стесняться заявлять об этом на весь мир. Поводов для гордости в одной такой выставке не уместить!
Выставка будет работать все выходные. Вход свободный.
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