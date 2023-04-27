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Искусственный интеллект сможет предсказывать цунами

Искусственный интеллект сможет предсказывать цунами

Ученые в США с помощью ИИ создали новую систему предупреждения о цунами, пишет БЕЛТА со ссылкой на газетуUSA Today.

Во всем мире цунами считаются одним из самых страшных стихийных бедствий, потому что их сложно предсказать. Однако благодаря технологии искусственного интеллекта ученые существенно продвинулись в разработке системы раннего предупреждения. Она должна предоставить жителям прибрежных районов больше времени на подготовку к потенциально смертоносному цунами.

Согласно новому исследованию, речь идет о системе раннего предупреждения, которая сочетает в себе современную акустическую технологию с искусственным интеллектом. Она сможет классифицировать землетрясения и определять потенциальный риск цунами.

Фото: pixabay.com

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