Искусство Пакистана представлено в галерее "Университет культуры"

Надеемся, что после того, как будут сняты COVID-ограничения, мы наладим академический обмен между студентами и деятелями культуры. Потому что пока мы сотрудничаем онлайн. На встрече с господином послом мы обсуждали возможности. Надеемся в ближайшее время на подписание меморандума и на разработку совместных программ. Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств