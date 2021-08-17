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Искусство Пакистана представлено в галерее "Университет культуры"
Ко Дню независимости Исламской Республики Пакистан! В галерее "Университет культуры" делятся традициями многонациональной страны. Перенестись на Индийский субконтинент без перелета в 4 тысячи километров можно, познакомившись с каллиграфией, национальными костюмами, репродукциями полотен Садеквайна и живописью Джимми Инженера. В экспозиции и раскадровка технологии росписи грузовиков. Секреты создания искусства на колесах - на мастер-классах.
Надеемся, что после того, как будут сняты COVID-ограничения, мы наладим академический обмен между студентами и деятелями культуры. Потому что пока мы сотрудничаем онлайн. На встрече с господином послом мы обсуждали возможности. Надеемся в ближайшее время на подписание меморандума и на разработку совместных программ.Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
Взаимоотношения Беларуси и Пакистана с каждым годом расцветают и становятся все крепче. Когда мы были в Витебске, возникла идея создать совместный проект с вашим Кукольным театром. В Пакистане это очень популярное направление.Культурное сотрудничество продолжится Fashion Show
Культурное сотрудничество между странами продолжится и в следующем году. В планах - совместный модный показ с участием пакистанских дизайнеров.
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