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Искусство текстиля и керамики, дизайн мебели и электрокаров - дипломные работы выпускников Академии искусств

Искусство текстиля и керамики, дизайн мебели и электрокаров. Все творческие эксперименты - в дипломных проектах выпускников факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства Академии искусств. "Тайны Гольшанского замка", "Вселенные Дроздовича", текстильный проект посвящен развитию белорусской науки в сфере радиобиологии.

На выпускных экзаменах в открытом формате побывала Лариса Гулякевич (видео).

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