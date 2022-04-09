Исполнение заявки и наличие обратной связи - основные проблемы в работе службы 115

О работе службы 115 рассказал в проекте "Вопрос номер один" министр ЖКХ Беларуси. Руководитель ведомства рассказал, что служба 115 работает не очень давно, она развивается, есть и проблемы.





Андрей Хмель: Мы видим эти проблемы. Проблемы бывают в исполнении заявки - это первое. Наличие обратной связи - это второе.





Министр привел пример: "Если это аварийная ситуация, то оператор принимает заявку и передает ее непосредственно основному исполнителю. Каждый оператор знает, кому нужно передать заявку. Она исполняется".

Но есть вопросы сложнее и более длительного характера. Руководитель министерства привел следующий пример: "Ремонт ступеней где-то в парке, во дворе, внешнее благоустройство объекта. Туда нужно выехать и обследовать, принять решение о ремонте, выделить финансирование. Этот процесс затягивается".

Андрей Хмель рассказал, что могут возникать проблемы неинформирования гражданина о том, что заявка есть и она будет выполнена в III квартале.

"Есть, безусловно, недоработки и нерадивые исполнители, к сожалению. Отрасль большая, есть такие факты. Принимают заявку и закрывают ее условно. Закрыть можно либо обратным звонком гражданину (он должен подтвердить заявку), либо приложить фотографию, где и как это исполнено, - подытожил министр. - Например, незакрытый люк - закрыли, сфотографировали, отдали в службу 115. Заявка снята".









Также Андрей Хмель рассказал, что бывают случаи, когда исполнитель просто прикладывает иную фотографию, тем самым пытается закрыть заявку.

"Это нонсенс, конечно. Мы будем ужесточать спрос за такие вещи", - подвел итог профильный министр.



Интервью министра ЖКХ Беларуси Андрея Хмеля в проекте "Вопрос номер один" смотритена