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Исполнилось 90 лет со дня рождения народного артиста Беларуси Виктора Вуячича
Сегодня, 11 июля, исполняется 90 лет со дня рождения эстрадного певца, народного артиста Беларуси Виктора Лукьяновича Вуячича, сообщаетБЕЛТА.
Виктор Вуячич родился 11 июля 1934 года в Харькове. В 1942 году семья Виктора была эвакуирована в город Рубцовск Алтайского края России, где и прошли отрочество и юность будущего певца. Там Вуячич пел в хоре местного Дома культуры.
В 1953 году Виктор был призван в ряды Вооруженных сил. Он проходил службу на Балтике, в Калининградской области. Вуячич выступал в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Балтийского флота.
В 1957 году Вуячич переехал в Минск. Сольная карьера певца началась в Государственном народном хоре БССР. В 1959 - 1961 годах Виктор Лукьянович был артистом хора Гостелерадио БССР.
С 1963 года выступал в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Белорусского военного округа, а с 1966 года - в Белорусской государственной филармонии.
В 1966 году, исполнив песню Игоря Лученка и Михаила Ясеня "Память сердца" и обойдя на финальном этапе таких именитых певцов, как Иосиф Кобзон и Вадим Мулерман, Вуячич стал победителем первого Всесоюзного конкурса советской песни.
Через год после своего триумфа Виктор Вуячич получил звание лауреата международного конкурса "Золотой Орфей" в Болгарии. В 1968 году с песней "Эй, ухнем" певец выступил на Международном фестивале песни в Сопоте (Польша).
В 1971 году Виктор Вуячич и композитор Игорь Лученок участвовали в международном фестивале в Чили. Там впервые была исполнена песня "Верасы" на белорусском языке.
В 1973 году артист триумфально выступил на международном фестивале современной эстрадной песни в Токио, исполнив песню Игоря Лученка на слова Янки Купалы "Спадчына".
В 1970-е годы Вуячич был участником почти всех телевизионных выпусков "Песни года" и "Новогодних огоньков". Про певца снимали телепередачи и документальные фильмы. Виктор Лукьянович сыграл несколько ролей в кино.
В 1976 году Вуячичу было присвоено звание народного артиста БССР.
Репертуар певца был богат и разнообразен: от оперных арий и старинных романсов до военно-патриотических и эстрадных песен. Виктор Лукьянович покорил миллионы слушателей не только своим голосом, но и мужским обаянием. Долгие годы он сотрудничал со многими белорусскими композиторами, белорусская эстрадная песня занимала большое место в его творчестве. Певец гастролировал по Советскому Союзу и выступал во многих странах мира. В его репертуаре звучали песни: "С чего начинается Родина", "Журавли", "Маленький принц", "Огонек", "Девятый вал", "Верасы", "Калинка", "Белый аист", "Жалейка", "Одинокая гармонь", "Где же вы теперь, друзья-однополчане" и др.
После 1991 года Вуячич выступал в основном в Беларуси, сотрудничая с Белорусским радио и Белорусской государственной филармонией.
Виктор Лукьянович стоял у истоков родившегося в Могилеве фестиваля "Золотой шлягер". После смерти Вуячича организаторы фестиваля учредили специальный приз его имени, которым награждаются лучшие конкурсанты.
В течение нескольких лет, до своих последних дней, Виктор Лукьянович работал художественным руководителем Государственного объединения "Белконцерт", а также продолжал выступать.
В 1999 году указом Президента Республики Беларусь Вуячич был награжден медалью Франциска Скорины.
Умер Виктор Лукьянович 17 сентября 1999 года в Минске. Похоронен на Восточном кладбище.
В сентябре 2004 года на доме № 7 по улице Я. Купалы в Минске, где жил Виктор Вуячич, была установлена мемориальная доска.
Фото: kino-teatr.ru
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