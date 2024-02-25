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Исполнить свой гражданский долг: за что голосуют и о чем мечтают новые граждане Беларуси
Исполнить свой гражданский долг на избирательный участок в Беларуси приходят и те, для кого страна стала вторым домом. Герои следующего материала в числе тех, кто получил белорусское гражданство.
В Синеокую Владимир и Наталия Гирикович переехали из Украины более 10 лет назад. Теперь живут в агрогородкеОлтуш. Особенным стал минувший год - семья получила белорусское гражданство. И вот супруги пришли исполнить свой гражданский долг - отдать свой голос за мир в их новом доме.
В агрогородке Олтуш находится один избирательный участок. На нашем участке зарегистрировано 762 избирателя.Явка избирателей достаточно активная. Все проходит в штатном режиме, спокойно, согласно Избирательномукодексу Республики Беларусь.
Владимир и Наталияподчеркивают: в Беларуси сделано все для людей, естьгде развиваться.У пары две дочери. Старшаяполучает педагогическое образование, младшая учится в школе.
Намв Беларуси очень нравится. Мы как приехали сюда, нам сразу дали однокомнатную квартиру, там мы прожили пять с половиной лет. Когда родилась у нас младшая доченька Иванна, нам дали 3-комнатную квартиру. Работа нам нравится. Оба работаем животноводами.
Белорусское гражданство теперь и у Ольги Стальмаковой – женщина родом из Молдовы. Ее супруг-белорус из Новополоцка. В молодом перспективном городе создали семью, воспитывают детей. Вместе с Ольгой голосует и восемнадцатилетний сын Женя. А десятилетняя Маша в группе поддержки.
Первый раз голосую как гражданин Республики Беларусь. И для меня это важно и ответственно. Страна доброжелательная, люди хорошие. И по сравнению со страной, где я родилась, здесь уже все мое, родное.
Заботливая мама и успешная женщина, а еще активистка - добавляют коллеги. Свой выбор сделала досрочно, чтобы в единый день голосования выполнять еще одну ответственную роль - члена участковой комиссии.
Выбрав Беларусь местом для жизни, ее новые граждане мечтают, чтобы страна становилась еще краше. Ведь то, каким будет наш дом, зависит от каждого, поэтому так важно сделать правильный выбор.