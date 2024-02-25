Исполнить свой гражданский долг: за что голосуют и о чем мечтают новые граждане Беларуси

Исполнить свой гражданский долг на избирательный участок в Беларуси приходят и те, для кого страна стала вторым домом. Герои следующего материала в числе тех, кто получил белорусское гражданство.

В Синеокую Владимир и Наталия Гирикович переехали из Украины более 10 лет назад. Теперь живут в агрогородкеОлтуш. Особенным стал минувший год - семья получила белорусское гражданство. И вот супруги пришли исполнить свой гражданский долг - отдать свой голос за мир в их новом доме.





В агрогородке Олтуш находится один избирательный участок. На нашем участке зарегистрировано 762 избирателя.Явка избирателей достаточно активная. Все проходит в штатном режиме, спокойно, согласно Избирательномукодексу Республики Беларусь. Елена Марук, председатель избирательной комиссии участка для голосования № 15 аг. Олтуш

Владимир и Наталияподчеркивают: в Беларуси сделано все для людей, естьгде развиваться.У пары две дочери. Старшаяполучает педагогическое образование, младшая учится в школе.





Намв Беларуси очень нравится. Мы как приехали сюда, нам сразу дали однокомнатную квартиру, там мы прожили пять с половиной лет. Когда родилась у нас младшая доченька Иванна, нам дали 3-комнатную квартиру. Работа нам нравится. Оба работаем животноводами. Наталия и Владимир Гирикович, жители аг. Олтуш

Белорусское гражданство теперь и у Ольги Стальмаковой – женщина родом из Молдовы. Ее супруг-белорус из Новополоцка. В молодом перспективном городе создали семью, воспитывают детей. Вместе с Ольгой голосует и восемнадцатилетний сын Женя. А десятилетняя Маша в группе поддержки.

Первый раз голосую как гражданин Республики Беларусь. И для меня это важно и ответственно. Страна доброжелательная, люди хорошие. И по сравнению со страной, где я родилась, здесь уже все мое, родное. Ольга Стальмакова, жительница г. Новополоцка

Заботливая мама и успешная женщина, а еще активистка - добавляют коллеги. Свой выбор сделала досрочно, чтобы в единый день голосования выполнять еще одну ответственную роль - члена участковой комиссии.