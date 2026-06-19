Исполнители атаки на автобус с детьми прекрасно отдавали отчет своим действиям - Перцов

"Беспилотник был начинен поражающими элементами, нацеленными не на подрыв автобуса, а на массовое поражение людей, находящихся в нем. Вокруг летало большое количество беспилотных летающих средств. Это говорило о том, что операторы, которые координируют эту работу, не искусственный интеллект, не БПЛА, который на истощении батареи во что попало, просто летел. О чем судачат наши оппозиционные так называемые СМИ. И тот факт, что в момент возвращения группы людей, не пострадавших в результате этой атаки, когда они хотели забрать вещи из пораженного автобуса, над автобусом тоже кружило большое количество беспилотников. Слава богу, РЭБ их удалось отогнать, подавить. Вещи удалось собрать и уехать. Спасибо нашим правоохранительным органам, белорусским в первую очередь. Это говорит о том, что все это контролировалось и координировалось, и случайностью точно не было".