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Используем опилки с пользой для огорода: рекомендации агронома
Одни считают, что использования опилок на участкенегативно скажется на культурах, а другие уверены в его полезных свойствах - мнения расходятся,
sb.by. О том,как это правильно сделать, чтобы не навредить растениям, рассказал эксперт. агроном Петр Ломонос.
Агроном Петр Ломонос объяснил, что опилки не всегда можно использовать на участке в чистом виде.
"Главный минус опилок в том, что они забирают из почвы азот. Из-за этого растения не получают необходимого питания. Однако этого можно избежать, если использовать опилки в качестве удобрения правильно", - рассказал специалист.
По его словам, важно обратить внимание на некоторые нюансы. Так, опилки обязательно должны быть чистыми, без примесей нефтяных продуктов. Иногда в опилках могут попадаться небольшие куски древесины, однако их должно быть не более 30%.
"Кроме того, опилки к использованию следует подготовить: добавить к ним мочевину и двойной суперфосфат. Пропорции следующие: на 10 килограммов опилок потребуется 100 граммов мочевины и 25 граммов двойного суперфосфата. Полученное удобрение нужно рассыпать на участке, после чего провести полив. Примерно через две недели эти опилки можно будет смешать с таким же количеством компоста или навоза. Такое средство подойдет как для мульчирования почвы, так и для удобрения растений", - поделился агроном.
Тем дачникам, которые не планируют использовать опилки в таких объемах, специалист порекомендовал растворить мочевину и суперфосфат в горячей воде. Полученным раствором заливают опилки и оставляют их на сутки.
"Опилки улучшат состояние почвы, она станет более рыхлой. Растения, которые вы впоследствии посадите на этом месте, будут развиваться намного лучше", - пояснил Петр Ломонос.
Фото: pixabay.com
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