Используйте новые технологии - социальные сети - Президент потребовал по максимуму задействовать все каналы коммуникации с людьми

Новые реалии - новые подходы. На первый план выходит информирование. Это не значит, что начальники по поводу и без будут лезть в телевизор. Это скорее о том, как по максимуму задействовать все каналы коммуникации. Хотя конечно, руководителей люди должны знать в лицо. Пусть публичность не каждому дается легко, но на государственном посту сегодня без этого никак.Подробности у Натальи Бреус в проекте "Вопрос номер один".

В своем выступлении на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне" Президент Беларуси обратил внимание на информационное пространство, на то, сколько возможностей для работы с населением дают новые технологии.

"Допустим, не все любят и умеют быть на виду, общаться с прессой, выходить на трибуны. Используйте тогда новые технологии - социальные сети и так далее. Наверное, в районе достаточно одного было бы Telegram-канала, который бы был основан на базе районной газеты. Эта газета уже известна людям, люди бы туда обращались, ну а начальники, читая бумажную газету и параллельно соответствующий Telegram-канал, реагировали бы. Но если где-то надо еще какой-то Telegram-канал создать, создавайте. Только он должен быть эффективным. И надо понимать, что, когда какой-то начальник создает Telegram-канал, он ведь денег стоит. Но он же не из своего кармана платит эти деньги. Поэтому вы думайте, прежде чем сделать какой-то шаг. Думайте об эффективности, надобности.

Прежде чем выйти на экран телевизора, подумайте, надо ли это делать и что вы скажете. И, главное, как это зайдет людям".

Кстати, публичное обсуждение вопросов, волнующих людей, - от развития городов и инфраструктуры до строительства - на корню пресекает все слухи, а значит жалобы и обиды.