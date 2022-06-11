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Используйте новые технологии - социальные сети - Президент потребовал по максимуму задействовать все каналы коммуникации с людьми
Новые реалии - новые подходы. На первый план выходит информирование. Это не значит, что начальники по поводу и без будут лезть в телевизор. Это скорее о том, как по максимуму задействовать все каналы коммуникации. Хотя конечно, руководителей люди должны знать в лицо. Пусть публичность не каждому дается легко, но на государственном посту сегодня без этого никак.Подробности у Натальи Бреус в проекте "Вопрос номер один".
В своем выступлении на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне" Президент Беларуси обратил внимание на информационное пространство, на то, сколько возможностей для работы с населением дают новые технологии.
"Допустим, не все любят и умеют быть на виду, общаться с прессой, выходить на трибуны. Используйте тогда новые технологии - социальные сети и так далее. Наверное, в районе достаточно одного было бы Telegram-канала, который бы был основан на базе районной газеты. Эта газета уже известна людям, люди бы туда обращались, ну а начальники, читая бумажную газету и параллельно соответствующий Telegram-канал, реагировали бы. Но если где-то надо еще какой-то Telegram-канал создать, создавайте. Только он должен быть эффективным. И надо понимать, что, когда какой-то начальник создает Telegram-канал, он ведь денег стоит. Но он же не из своего кармана платит эти деньги. Поэтому вы думайте, прежде чем сделать какой-то шаг. Думайте об эффективности, надобности.
Прежде чем выйти на экран телевизора, подумайте, надо ли это делать и что вы скажете. И, главное, как это зайдет людям".
Кстати, публичное обсуждение вопросов, волнующих людей, - от развития городов и инфраструктуры до строительства - на корню пресекает все слухи, а значит жалобы и обиды.
Власть на местах должна быть информационно открыта и доступна. Вот уже почти пять лет с этой целью Брестский горисполком довольно активно присутствует в интернет-пространстве, есть свой сайт, зарегистрированы аккаунты и группы во всех социальных сетях. Веду одноименный Telegram-канал, где на данный момент уже более 9 тысяч подписчиков. Информацию для горожан готовим с привлечением профильных специалистов горисполкома, поэтому она активно цитируется средствами массовой информации и она объективна. В результате сообщения Telegram-каналапопадают в социальные сети, возникает обсуждение, которое нами анализируется, но тему обсуждения, я повторюсь, задаем мы, власть. Превентивное информирование горожан - это способ снижения количества обращений, особенно на общегородские темы.
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