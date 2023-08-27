Исповедь беглеца - что заставило белорусского врача вернуться из Германии на родину

Быть вдалеке от своего близкого и родного места для жизни не так-то просто. Речь идет о сбежавших из Беларуси. Через комиссию по возвращению домой на родину вернулся Александр Пипкин. Достаточно известный в медицинских кругах ортопед-травматолог. На его счету 5,5 тыс. проведенных операций. Кстати, он состоял еще и в президиуме Координационного совета оппозиции. То есть не самый последний человек в кругах уехавших.

Правда, как он убедился на личном примере, структура эта ничем полезным не занималась. И оказавшись за границей, вроде бы в весьма развитой стране - Германии, высококлассный врач пересмотрел свои взгляды на происходящее. Менее чем через год вернулся в Беларусь. Политикой заниматься больше не намерен. О произошедшей с ним метаморфозе он поделился со съемочной группой АТН. Полную версию смотрите 28 августа в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1".

В Германии для того, чтобы достичь того профессионального уровня, который был здесь, нужно пройти очень долгий путь. И не факт, что все получится. Первое время можно работать только врачом-ассистентом, то есть несамостоятельно. Александр Пипкин, ортопед-травматолог, врач высшей квалификационной категории

На вопрос, что заставило обратиться в комиссию по возвращению,Александр ответил, что хотел вернуться все время, его замучила тоска по родине, а в Германии было в целом тяжело.