В Беларуси задержали потенциальных террористов. Сколько стоит диверсия? Исповедь исполнителей

Многоходовка от ГУБОПиК. Им удалось перехватить инициативу с планом "Перамога". Это террористический проект BYPOL и беглой оппозиции, так называемого переходного псевдонародного кабинета.



Оказалось, никакой массовости нет. А вот каждый потенциальный террорист под колпаком. Анастасия Бенедисюк пообщалась с теми, кто планировал диверсии. Исповедь исполнителей в репортаже.

Парню на этих кадрах всего 20. Он из Минска. Был не против, чтобы показали его лицо. Но следствию пока выгоднее его скрыть. Визуально ничем не примечателен, по разговору сдержан. Были планы. Через 2 недели хотел сделать предложение девушке. А еще взорвать. И все равно что.

- Сказали бы Национальную библиотеку, метро взорвать, взорвал бы?

- Да.

- А на что хотел потратить эти 500 долларов?

- Маме отдать, чтобы она что-нибудь купила брату.

Мама, отчим, маленький брат. Сам работал таксистом. Не сидел, не привлекался. Вот он, идеальный образ для террориста. Таких ищут внутри страны. Кто подумает, что хороший парень, ваш коллега или сосед на такое способен?

- Ты террорист, ты понимаешь?

- Да, я понимаю. И полностью признаю свою вину.

Парень показывает татуировки: "Вот эту я набивал в 18 лет. Это вот я набивал недавно, может месяца 3.

- А вот это оружие на руке что символизирует?

- Ну, это типа оружие, цветочек.

- То есть такая романтизация войны, получается?

- Да.

А вот еще руки, которые молят то ли о помощи, то ли об искуплении. Набил в 16. Сейчас ему 21. Родился в Светлогорске. Учился на логиста.

- Максим, почему здесь сейчас? Почему в наручниках?

- Потому что зарегистрировался в BYPOL, хотел свергнуть режим Лукашенко.

- А что не так с режимом Лукашенко?

- Ну, после 2020 года это больше стадный инстинкт. На самом деле меня все устраивает. Я жил, все есть. Хорошие родители, обеспечивают. Это по большей части инстинкт стадный.

- План "Перамога" - что это такое?

- План "Перамога" - это радикальный способ свержения режима.

- На какие радикальные меры ты был готов?

- Когда я регистрировался, меня спросил, на что я готов, я ответил: "На все!"

"Это, скорее, стадный инстинкт. Потому что меня все устраивала, все есть, меня родители обеспечивают. Это по большей части инстинкт стадный".





Т.е. понимаете, люди, которых все устраивает, в секунду готовы это уничтожить. Глупые марионетки, которыми легко управлять. Расходный материал, исход которых очевиден и неизбежен.

- Мне написал, что я буду помощником оператора дронов каких-то.

- А этот оператор должен с вами как-то сконектиться?

- Оператор, как мне писали из бота, это был человек, который приехал из Польши, мастер. Мне нужно было помочь ему собрать дрон. Я должен идти забирать рюкзак с горючей смесью.

BYPOL - белорусам привычнее "байполицай". Бывшие силовики, которые изменили присяге. Дезертировали в 2020-м и очень хотят вернуться. Их интересуют только удобные для переворота и силового захвата люди. Умеющие стрелять и так далее. С этой целью таких они вербуют и тренируют в Польше. Говорят, по 700 евро стоит обучение одного. Откуда деньги? Не без зарубежных спецслужб и грантов. Потом на реальный полигон. Украина сейчас идеальная площадка по натаскиванию боевиков.

- Что дальше планировал? Взорвал бы то, что сказали, и дальше путь куда-то из страны? Или занимался бы террористической деятельностью за 500 долларов?

- Да, путь из страны в Польшу.

- А что там?

- Там своего рода рекрутинг-центр. Подготовка к чему, я вам не скажу.

А потом с боевым опытом домой. Вы только представьте, на что после будут готовы эти люди. Азаров и прочие байполицаи уверяют, что к власти в новой Беларуси допустят только прошедших через сито плана "Перамога".

Ведущая на кадрах YouTube скзала, что наконец-то наступил момент, когда представители мобилизационного плана заявили о его готовности действовать.

С такими заявлениями неужели можно было рассчитывать, что белорусский ГУБОПиК будет бездействовать. Обезоружили и уничтожили. Да так искусно, что и инициаторы плана не сразу поняли, как так, все ведь совершенно секретно.

Многоходовая операция от ГУБОПиК продолжается. Первичный результат показал, что ни о какой массовости речи нет. Белорусы не поддерживают идеи экстремизма. А вот наиболее радикализованных, активных участников плана задерживать будут жестко. И точно без церемоний.

Они дают показания, они станут участниками уголовного процесса, они признают, что по заданию кураторов они намеревались совершить теракты на территории Республики Беларусь. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что белорусские правоохранители МВД, ГУБОП владеют оперативной ситуацией и замыслами наших противников. Соответственно максимально быстро, жестко и эффективно будут реагировать на любые проявления террористической или экстремистской угрозы. Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции МВД

И с учетом такой осведомленности, оперативности и при этом продуманности комбинаций логичный вопрос, а нет крота среди BYPOL? МВД пока держит интригу.