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Исповедь киллера на ОНТ - о механизме убийств в уличном противостоянии рассказал участник диверсионных групп
Сценарий слияния и поглощения для нас готовили ещё в 2020-ом году. Причем по украинским лекалам. Что лишний раз подтверждает интервью наших коллег с ОНТ - "Исповедь киллера" с одним из участников диверсионных групп, задачей которых был как раз запуск механизма убийств в уличном противостоянии. Стрелять должны были и по силовикам и по мирным гражданам. Точь в точь как на Майдане. Участие в создании хаоса должны были принять сразу несколько боевых групп. У каждой из них была своя кровавая задача.
Главный герой утверждает, что у него имеется хороший боевой опыт, ранее он работал в охране президента Грузии, в спецслужбах этой страны, а потом тренировался в учебном центре НАТО. Входил в группу секретного назначения. К диверсиям в Беларуси их готовили американцы еще с декабря 2019. Главной целью - был приход к власти Светланы Тихановской.
По словам снайпера, если бы сценарий белорусской "Небесной сотни" все-таки был разыгран, наша страна стала бы далеко не последним звеном в цепи провокаций и раскачивания государств. Следующая фаза заокеанской спецоперации по захвату власти должна была начаться в Луганске, Донецке и Крыму, а также перекинуться на Абхазию и Южную Осетию.