Исправность печей и пожарных извещателей - под контролем МЧС

Естественно мы, спасатели, обращаем внимание, что необходимо быть предельно осторожными при использовании печного отопления, не забывать о самых простых правилах. Это то, что необходимо заканчивать топку после полного прогорания углей. Естественно, эксплуатировать только исправную печь. Не допускать ее перекала, лучше протопить ее несколько раз в день.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси