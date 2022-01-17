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Исправность печей и пожарных извещателей - под контролем МЧС
Спасатели Минской области проверяют исправность извещателей и состояние печей в частном секторе. Такие ревизии проводят постоянно. Однако в отопительный сезон их стало больше. Связано это с ростом количества возгораний в жилфонде. С начала года в центральном регионе произошло более полусотни пожаров.
Естественно мы, спасатели, обращаем внимание, что необходимо быть предельно осторожными при использовании печного отопления, не забывать о самых простых правилах. Это то, что необходимо заканчивать топку после полного прогорания углей. Естественно, эксплуатировать только исправную печь. Не допускать ее перекала, лучше протопить ее несколько раз в день.
Основные правила зимней безопасности спасатели оформили в виде листовок, их вручают каждому жителю, напоминают - ответственно относиться и к проводке, не перегружать сеть и всегда выключать электроприборы.
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