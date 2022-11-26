Исправность печей - на контроле МЧС Беларуси

С приходом холодов сотрудники МЧС посещают дома в сельской местности, чтобы проверить исправность печей и напомнить о правилах их использования. Ведь даже малейшее нарушение может обернуться трагедией. С начала года в стране уже произошло 5200 пожаров, в которых погибли 500 человек. Среди причин самая распространенная - курение в доме. Подробности у Владислава Бондаря.

Зимние пейзажи за окном - с середины ноября. Такие сюрпризы погоды пенсионерку Тамару Доронину не порадовали. Любит тепло, поэтому печку топит и днем, и ночью. В деревне Петришки под Минском в свои 84 живет одна. Лишь изредка навещает внучка. Поэтому и дров пожилой женщине из родственников нарубить некому.

Правила использования печей

Старая печка у одинокой пенсионерки рассыпалась, в этом году по соцпрограмме установили новую. О том, что вблизи открытого огня дрова хранить небезопасно, Тамаре Петровне напомнили сотрудники МЧС. Вообще все, что воспламеняется легко, от печи подальше. Чтобы искры не стали причиной пожара, на камине обязательна дверца, возле - притопочный лист.

И чем на улице холоднее, тем больше хочется подбросить дровишек. Но здесь перебарщивать нельзя. Из-за перекала печка может трескаться. А поврежденную использовать опасно. Закрывать заслонку тоже нужно строго по правилам - когда все угли прогорели, чтобы жильцы не отравились угарным газом.

Печальная статистика с приходом холодов: только в Минской области уже произошло почти 3 сотни пожаров. Огонь забрал больше 40 жизней. 9 ноября, деревня в Крупском районе - сгорел хозяин. Самая вероятная причина - неправильная эксплуатация печи.

Столбы дыма над пылающим двухквартирным домом в Дзержинске. Сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины. Следователи рассматривают версию с курением в доме. О том, что погибший любил выпить, рассказал сразу после трагедии его брат.

Всю свою жизнь занимался пьянством. Вел разгульный образ жизни. Александр Колос, брат погибшего при пожаре

Злая шутка, но курение действительно убивает. Это самая распространенная причина пожаров с трагическим исходом.

На это мы также обращаем внимание, поскольку понимаем, что сейчас, когда похолодало, то большинство курильщиков с улицы переместились в свои дома и квартиры. Также причинами пожаров становится нарушение правил эксплуатации печного отопления. Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС

Оборудование печей и соблюдение правил использования сотрудники МЧС проверяют и в неблагополучных семьях. В социально опасном положении многодетная мама Анастасия. Не в самых комфортных условиях проживает вместе с тремя детьми: младшему - 3, старшему - 10.

Предотвратить пожары помогает извещатель