Испытание боевой машины пехоты на полигоне в "Главном эфире"

Освобождение любого города не обходится без пехоты. В нашей стране этот род Вооруженных Сил называется мотострелковые войска. Они предназначены для полномасштабного ведения боевых действий как самостоятельно, так и совместно с другими родами войск. Именно мотострелки - основа любой армии страны, выполняющая львиную долю боевых задач в любом крупном вооруженном конфликте.

На этой неделе у военнослужащих-мотострелков профессиональный праздник. Наш корреспондент Владимир Королев на один день вновь вернулся в Печи и освоил для себя новые профессии - оператор-наводчик и механик-водитель боевой машины пехоты.

БМП-2 или "Объект 675". В советском автопарке эти машины появились в 1980-х годах. Существует множество модификаций этого бронеавтомобиля, которые до сих пор используются в 30-ти странах мира. Машина предназначена для перевозки личного состава, повышения его мобильности и вооруженности. БМП также защищает военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия.

12 лет назад Дмитрий Филиппович пришел в мотострелки обычным рядовым. Сегодня он командир роты, а родную машину пехоты знает с закрытыми глазами. Именно он будет нашим гидом по одной из самых успешных военных разработок советских инженеров.

Экипаж БМП - 3 человека: командир, оператор-наводчик и механик-водитель. Сходство с обычной машиной есть - три педали для движения, коробка передач (правда, она находится на штурвале), приборная панель, где есть спидометр, тахометр, датчики температуры. В целом даже для новичка, обладая нехитрыми знаниями, завести машину будет не сложно.

Механиков-водителей машины готовят в 72-ом объединенном учебном центре. Курсанты изучают устройство БМП, правила вождения, проходят сотни километров по полигонным трассам. В конце обучения практические экзамены.

В боевом положении мехвод находится внутри машины и ориентируется по триплексам. Но к таким поездкам еще нужно привыкнуть. Поэтому едем по-походному, высунувшись из кабины.

Все у военных делается по команде. Сперва нужно подать сигнал. Это значит, что мы начинаем заводить танк, выжимаем стартер, пуск, воздух. Для того чтобы поехать, мы, как в машине, выжимаем сцепление, ставим передачу и добавляем газ. Тронулся очень легко. Я за рулем 14-тонной машины. Мощность - 300 лошадиных сил. Очень компактная, резкая - потрясающие ощущения. Мне нужно обязательно следить за оборотами. Они не должны превышать 2 400, здесь у нас чуть больше тысячи.

Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. В воде до 7 км/ч. Запаса хода без дозаправки хватит, чтобы оказаться в любой точке Беларуси - до 600 км. Курсанты начинают обучение с тренажеров, чтобы привыкнуть к триплексам, а уже затем на полигон. Здесь водителя ожидает преодоление колейного моста, проход минно-взрывных заграждений, бурелом, ров, участок густого леса. Комфорт в этой машине не главное. Когда вокруг слышны выстрелы и взрывы, о нем думаешь в последнюю очередь.

2 А-42 - это 30 мм пушка, спаренный пулемет, они рядом находятся. Это основной вид вооружения БМП-2. Еще есть блок управления БУ-25. Это вещь, без которой ничего не произойдет: ни выстрел, ни загрузка. Для того чтобы был произведен выстрел, все должно быть включено: вытяжка, вентиляция, чтобы не угореть от пороховых газов.