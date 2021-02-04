Испытание снежной стихией. На смену снегопадам придут морозы

Беларусь накрыли снегопады. Дорожные службы вывели колонны коммунальной техники, а сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи водителям, оставшимся в трудной ситуации. Рекордными за последние 50 лет оказались сугробы в Гродно.Владимир Королев о снежном коллапсе.



Многие ненароком сегодня вспомнили "Хавьер". Тогда непогода также вызвала серьезные заторы на дорогах. Спецтехника не справлялась с очисткой дорожного покрытия, и весь город встал в серьезные многокилометровые пробки.



Из-за непогоды в Минске затруднено движение общественного транспорта - то и дело в крайней полосе можно было увидеть пустые троллейбусы. Наблюдается повышенный спрос на такси. Впрочем, заторы вызваны не только сильным снегопадом, который шел на протяжении всего дня. Дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии на проспекте Победителей в районе улицы Нарочанской. Там произошла авария с участием машины такси и "Джили". А это кадры ДПТ на проспекте Независимости. В районе Академии наук столкнулись "Джили" и "Рендж Ровер". Во всех случаях экипажи ГАИ стараются оперативно разобраться с авариями.





Сложная дорожная ситуация из-за снегопада





Татьяна Сподобаева, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"На данный момент всплеск аварийности не наблюдается, однако регистрируются ДТП с материальным ущербом. Зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим. ГАИ несет службу по обеспечению безопасности дорожного движения, предотвращает заторы и осуществляет взаимодействие при уборки проезжей части".

Только в столице на борьбу со снегом вышли около 700 единиц спецтехники. Дорожные службы столицы работают в круглосуточном режиме. В первую очередь чистят главные магистрали. Иногда движение этих машин напоминает своеобразный парад – в сопровождении машин ГАИ дорогу дают самым мощным участникам движения.

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси:

"Сотрудники ГАИ в сложных погодных условиях в первую очередь нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения. Они как минимум помогают коммунальным службам в сопровождении техники по расчистке дорог. Ну и, конечно же, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. В сложных погодных условиях – таких, как снегопад, всем участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательными и осторожными. Автомобилистам нужно максимально снизить скорость передвижения до такой скорости, которая позволит предотвратить ДТП. В обязательном порядке отказаться от лишних перестроений, отказаться от резких торможений. Попытаться использовать ступенчатое торможение либо двигателем. Что касается пеших участников дорожного движения, то при переходе дороги в обязательном порядке убедиться, что водитель вас заметил и остановился".



Рекордные сугробы в Гродно

Снегопад в Гродно побил рекорд полувековой давности. За ночь толщина снежного покрова здесь достигла 49 см. С самого утра город попал в десятибалльные пробки. Скорость движения значительно снизилась. Усугубил обстановку и сильный ветер. От тяжести снега на центральном рынке рухнул один из павильонов. На момент обрушения людей в нем не было, никто не пострадал. Сейчас территория ЧП огорожена, идет расчистка от снега. Все коммунальные службы и ГАИ работают в усиленном режиме. На помощь в уборке улиц привлечена дополнительная техника сторонних организаций. Улицы чистят и солдаты внутренних войск.

Юрий Кучинский, замдиректора ГГУПП "Спецавтохозяйство":

"

За ночную смену было высыпано порядка 385 тонн песчано-соляной смеси. После утренней пересменки работы продолжились. Добавили мы еще экипажей. В настоящее время в городе работает 6 колон спецтехники, по 5 единиц техники в каждой колонне, которые в сопровождении ГАИ центральные улицы города убирают от снега".

Помогают друг другу и сами водители. На улице Победы шофер кроссовера тянет под горку фуру, другие очевидцы подкидывают песок под колеса многотонного атвопоезда.

Анастасия Бурнос, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

"За сегодняшнее утро зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. К счастью, в них никто не пострадал. Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, сопровождается снегоуборочная техника".