Испытания белорусского стрелкового оружия прошли в войсках

Первые испытания белорусского стрелкового оружия сегодня прошли в войсках. Автомат SMAR-100BPM и снайперскую винтовку SCR-1200 отстреляли в 5-й отдельной бригаде спецназначения. Из автомата было сделано полтысячи выстрелов, из винтовки - около сотни. Практически все достигли цели. Оба образца созданы одним из предприятий Госкомвоенпрома. Разработка началась несколько лет назад по поручению Президента. Оружие уже было представлено на военной выставке MILEX. На протяжении двух лет образцы проходили внутренние испытания. По их итогам автомат модернизировали. И вот сегодня из прокаченной версии впервые стрелял боец Вооруженных Сил Беларуси.



По итогам испытаний военные внесут свои предложения по совершенствованию оружия. После необходимых доработок автомат и винтовка пройдут госиспытания. И только после их успешного завершения оружие начнет поступать в Вооруженные силы. В ближайшее время состоятся испытания и белорусских пистолетов ПВ-17 и ПСН-В.