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Испытания морозом: Беларусь атаковала ледяная стихия, и температурная карта страны продолжит уходить в минус

На эти выходные синоптики обещают похолодание до минус 25-ти. Врачи уже фиксируют случаи обморожений и советуют теплее одеваться. ГАИ рекомендует подготавливать автомобиль к поездке заранее. Погода добавила хлопот и дорожным службам - спец-техника работает в усиленном режиме. Только в столице ежедневно на борьбу со снегом и наледью выходят семьсот единиц техники. Как не замёрзнуть в суровую пору - лайф-хаки от Ильи Цветкова.

Испытание экстремальным холодом

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