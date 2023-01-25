Испытания новой модели белорусского электробуса пройдут в условиях Сибири

Испытания новой модели белорусского электробуса планируют провести в условиях Сибири. Это заявлено по итогам переговоров посла Беларуси в России Дмитрия Крутого с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

В минувшем году МАЗ уже отправил в этот город машинокомплекты троллейбусов. Они зарекомендовали себя хорошо, поэтому теперь Новосибирск готов тестировать новые модификации.