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Испытания отечественной зенитной управляемой ракеты прошли успешно
Первые летные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты успешно прошли в Беларуси. Все задачи, которые ставились разработчиками, выполнены. Боевой снаряд предназначен для отечественной ЗРК "Бук". Это легендарный зенитно-ракетный комплекс еще со времен СССР. Но в белорусском исполнении от советского в нем разве только название, известный бренд. Все остальное – наши технологические ноу-хау. Установку презентовали еще в прошлом году, но сдерживающем фактором в создании национальной независимой зенитно-ракетной системы было отсутствие, собственно, своей ракеты. Это все равно, что обладать автоматом, но не иметь к нему патронов. Сегодня, можно сказать, что Беларуси осталось сделать всего один шаг до вступления в клуб государств, выпускающих собственные ракеты для ЗРК. Полная локализация производства будет означать, что наши военные смогут решать практически весь спектр задач по защите воздушного пространства страны и не зависеть от иностранных поставщиков такого вооружения. Евгений Горин наблюдал испытания новинки на полигоне в Брестской области.
Меры безопасности для летных испытаний зенитной управляемой ракеты самые серьезные. Как говориться, и на земле, и в воздухе. Посторонних людей нет и быть не может. Участок оцеплен. Небо на время пуска закрыто для полетов авиации. Однако испытания на полигоне в случае успеха как раз откроют новые горизонты. Своих ракет в Беларуси раньше не делали.
Беспилотник "Беркут-ВМ" взмывает в небо и до финального отсчета остаются минуты. Летательный аппарат оранжевого цвета имитирует мишень. Его видно хорошо. Впрочем, новинка военпрома разглядит даже самолет-невидимку "Стэлс". А вот чтобы успеть качественно зафиксировать старт ракеты, камеры снимают 100 кадров в секунду. Ведь летит она на скорости быстрее пули.
В деталях на этот вопрос предстоит ответить специалистам, но уже ясно, Беларусь за очень короткий срок прошла путь, на который некоторые страны тратили десятилетия, сотни пусков и огромные бюджеты. Неудивительно, что всего одна такая ракета стоит от полутора миллионов долларов. И это если вам захотят ее продать.
Создать ракету для национального ЗРК - поручение Президента
Белорусские оружейники создали целую зенитно-ракетную систему. На недавней выставке вооружения Milex новый ЗРК под шифром "Цитадель" стал настоящим гвоздем экспозиции. Он интегрируется в любую систему ПВО. А своим качеством сопоставим с такими системами противовоздушной обороны как российский зенитно-ракетный комплекс С-300 и американский "Пэтриот". Ракета была единственным недостающим элементом. Тогда она существовала в качестве макета.
Роман Головченко, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
"Для развития белорусского ракетостроения это очень серьезный этап, очень серьезный шаг. Фактически это второе важное событие после всем известного РСЗО "Полонез". Но здесь ракета на порядок сложнее, и сама ее разработка гораздо сложнее и степень локализации гораздо глубже здесь".
Беларусь не только заполучила новый вид оружия, но и укрепила такие факторы как обороноспособность, независимость. В том числе в технологиях. Так называемый военный хай-тек – серьезный показатель развития страны. И, кстати, это очень высокодоходная статья экспорта. Уже сегодня валютная выручка отечественного ВПК сопоставима с нашей IT-сферой. В экспертных кругах белорусскую ракету для ЗРК "Бук" называют революционной. Хотя разработчики не спешат раскрывать все ее характеристики, уже понятно, что кое в чем она вдвое превосходит аналоги.
Геннадий Кирячок, директор ОКБ ТСП:
"Ракета изготовлена с применением композитных материалов. Особая гордость этой ракеты, это активная головка самонаведения, которая позволяет в условиях постановок помех выполнять полностью задачу по перехвату. Дальность перехвата до 70 км".
Боевые пуски белорусской ракеты пройдут в конце 2020 года
Если после рождения ребенка его надо научить ходить, то когда создана ракета, ее надо научить летать. Это было сделано. Испытания прошли успешно. Теперь есть все необходимое для выхода на следующий этап - боевую стрельбу. Ожидается, что это произойдет в конце года.
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