Испытания отечественной зенитной управляемой ракеты прошли успешно

Первые летные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты успешно прошли в Беларуси. Все задачи, которые ставились разработчиками, выполнены. Боевой снаряд предназначен для отечественной ЗРК "Бук". Это легендарный зенитно-ракетный комплекс еще со времен СССР. Но в белорусском исполнении от советского в нем разве только название, известный бренд. Все остальное – наши технологические ноу-хау. Установку презентовали еще в прошлом году, но сдерживающем фактором в создании национальной независимой зенитно-ракетной системы было отсутствие, собственно, своей ракеты. Это все равно, что обладать автоматом, но не иметь к нему патронов. Сегодня, можно сказать, что Беларуси осталось сделать всего один шаг до вступления в клуб государств, выпускающих собственные ракеты для ЗРК. Полная локализация производства будет означать, что наши военные смогут решать практически весь спектр задач по защите воздушного пространства страны и не зависеть от иностранных поставщиков такого вооружения. Евгений Горин наблюдал испытания новинки на полигоне в Брестской области.



Меры безопасности для летных испытаний зенитной управляемой ракеты самые серьезные. Как говориться, и на земле, и в воздухе. Посторонних людей нет и быть не может. Участок оцеплен. Небо на время пуска закрыто для полетов авиации. Однако испытания на полигоне в случае успеха как раз откроют новые горизонты. Своих ракет в Беларуси раньше не делали.



Беспилотник "Беркут-ВМ" взмывает в небо и до финального отсчета остаются минуты. Летательный аппарат оранжевого цвета имитирует мишень. Его видно хорошо. Впрочем, новинка военпрома разглядит даже самолет-невидимку "Стэлс". А вот чтобы успеть качественно зафиксировать старт ракеты, камеры снимают 100 кадров в секунду. Ведь летит она на скорости быстрее пули.



В деталях на этот вопрос предстоит ответить специалистам, но уже ясно, Беларусь за очень короткий срок прошла путь, на который некоторые страны тратили десятилетия, сотни пусков и огромные бюджеты. Неудивительно, что всего одна такая ракета стоит от полутора миллионов долларов. И это если вам захотят ее продать.

