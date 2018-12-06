В рамках конференции "Исторические судьбы белорусской советской государственности" открылась выставка архивных документов

Здесь же и подписи первых руководителей БССР. Часть партийного фонда представлена на экспозиции, посвященной 100-летию провозглашения республики, в Национальном архиве Беларуси. Здесь же руководящие указания Сталина, личные дела первых членов правительства. Выставка архивных документов открылась в день проведения международной конференции "Исторические судьбы белорусской советской государственности".

В форуме участвуют около полутысячи человек - от студентов исторических факультетов всех вузов Беларуси до докторов наук. Исследователи из нескольких стран, научным интересом которых является создание Белорусской Советской Республики, представляют свои научные труды, основанные на документах, которые в советское время были засекречены. Международный форум продолжит свою работу и завтра.