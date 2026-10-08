Исследовательский центр доказательной фитофармации открыли в БГМУ

Белорусские ученые и будущие провизоры получили уникальную научную базу. В стране открыли первый научно-практический центр доказательной фитофармации. На базе площадки будут не только обучать студентов, но и создавать уникальные отечественные препараты из растительного сырья.

Наука и инновации

Исследовательский центр доказательной фитофармации открылся в Белорусском государственном медицинском университете. Это первая подобная научно-практическая площадка в нашей стране.

Центр объединил современные лаборатории, гербарную коллекцию из более чем 200 образцов и банк растительного сырья, насчитывающий свыше 300 видов лекарственных растений. База предназначена для обучения студентов фармацевтического факультета и разработки новых отечественных препаратов.

"Первая лаборатория - это фармацевтическая ботаника, здесь студенты могут заниматься микро- и макроскопическим анализом, изучать диагностические признаки лекарственных растений. В лаборатории фитохимического анализа ребята более старших курсов занимаются фитохимическими исследованиями, изучают группы биологически активных веществ, которые входят в лекарственные растения, оценивают их фармакологическую активность и потенциал, - прокомментировала Ольга Мушкина, завкафедрой БГМУ, кандидат фармацевтических наук, доцент. - Лаборатория по фармацевтической технологии предполагает возможность разработки уже готовых лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного сырья - это сиропы, отвары, таблетки, мягкие лекарственные формы, мази и гели".

"Изучение лекарственных растений проводится на научной основе с учетом мировых методик, тенденций развития фитотерапии. Мы можем любой препарат растительного происхождения вырастить из семени. У нас, во-первых, есть свой собственный ботанический сад, где мы выращиваем уже более 260 видов лекарственного растительного сырья. Т. е. мы сами выращиваем эти растения, знаем особенности культивирования, сами заготавливаем, приводим в стандартное состояние: сушим, измельчаем в соответствии с требованиями государственной фармакопеи, изучаем химический состав существующими методами, - рассказала Наталия Гурина, декан фармацевтического факультета БГМУ, доктор биологических наук, профессор. - Сами растения являются объектом для многочисленных научных исследований, которые выполняются на нашем факультете. Мы создаем ту базу, которая позволяет нам обучать студентов достаточно качественно с точки зрения применения лекарственного растительного сырья, а с другой стороны, это наша научная основа".

Современные методики обучения и появление таких инновационных центров позволяет будущим специалистам отрабатывать профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальной практике.

БГМУ сегодня - лидер медицинского и фармацевтического образования. В университете обучается более 8 тыс. студентов, работают 96 кафедр и свыше 1,5 тыс. преподавателей.