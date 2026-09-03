Истоки и традиции белорусского народовластия стали главными темами парламентских чтений в Полоцке

Истоки и традиции белорусского народовластия стали главными темами парламентских чтений, которые прошли в Полоцке.

Участники представили доклады, основанные на исторических документах и фактах о глубоких корнях белорусского парламентаризма. Именно в древнейшем городе страны ковались принципы народовластия, которые помогали выстоять даже в самое турбулентное время. И пока где-то только учились выстраивать диалог, в Полоцке уже работало вече.

"Парламент появился не на пустом месте, этому предшествовала богатейшая история, которая складывалась веками на белорусских землях. На всех этапах мы видим, как развивалось народовластие, какие были традиции, многие из которых передавались из поколения в поколение, - отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко. - Прозвучали интересные доклады ведущих специалистов, депутатов, ученых и историков".

Цикл парламентских чтений посвящен 30-летию образования Палаты представителей Национального собрания. В основе белорусского парламентаризма - открытость, информирование, диалог с обществом.