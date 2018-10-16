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Истоки и государственный потенциал Беларуси обсудили за круглым столом в Доме прессы

Спикерами выступили представители интеллектуальной элиты страны: историки, политологи, редакторы СМИ. Беседа прошла в формате дискуссии. Не обошлись и без исторического экскурса - вернулись к событиям почти 100-летней давности.

В январе 1919-го была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика.

Эта модель и стала прототипом национального проекта в форме суверенного государства. Белорусская идентичность в советское время вышла на мировую арену. БССР активно участвовала в решении актуальных проблем международного сотрудничества и стала одной из стран - основательниц Организации Объединенных Наций.

Беларусь - правопреемница БССР. Новейшая история государства создавалась на советской базе. И это тот случай, когда история прошлого века неразрывно связана с актуальными вопросами современности. За круглым столом обсудили и вопросы национальной самоидентификации белорусов.  

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