Истоки и государственный потенциал Беларуси обсудили за круглым столом в Доме прессы

Спикерами выступили представители интеллектуальной элиты страны: историки, политологи, редакторы СМИ. Беседа прошла в формате дискуссии. Не обошлись и без исторического экскурса - вернулись к событиям почти 100-летней давности.

В январе 1919-го была провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика.

Эта модель и стала прототипом национального проекта в форме суверенного государства. Белорусская идентичность в советское время вышла на мировую арену. БССР активно участвовала в решении актуальных проблем международного сотрудничества и стала одной из стран - основательниц Организации Объединенных Наций.