10 сентября по всей Беларуси прошел Единый день информирования, главной темой которого накануне знаковой даты - 17 Сентября - стал День народного единства как фактор национальной гордости.

Острый разговор о суверенитете и противостоянии манипуляциям развернулся на ключевых площадках страны, а одним из центральных событий дня стала встреча первого заместителя главы Администрации Президента с учащимися в Борисовском государственном колледже. Обращаясь к аудитории, Владимир Перцов заявил, что сегодня за умы и сердца белорусской молодежи идет колоссальное информационное противостояние, развернутое через новые электронные медиа.

Альтернативные псевдоисторики по заказу западных центров целенаправленно замешивают правду на лжи и фейках, пытаясь передергивать факты и создать у белорусов ложные стереотипы, чтобы превратить подрастающее поколение в "людей без памяти". Сегодня в информационном противостоянии именно правда должна стать главным оружием.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Для того, чтобы опровергать ложь, для того, чтобы заниматься контрпропагандой, нужно проводить такие встречи лицом к лицу и не бояться острых вопросов, заблуждений, вступать в дискуссию с молодыми людьми, потому что их противоречие внутри гложет и они хотят найти ответ на многие вопросы, но, к сожалению, иногда из-за сухости или отсутствия дополнительного времени у взрослых, у преподавателей молодые люди обращаются в те самые средства массовой коммуникации и находят там то, что находят. А мы уже вынуждены проводить разъяснительную работу. Но самое главное, что у нас есть возможность встречаться лицом к лицу, у нас есть возможность задавать вопросы, отвечать на вопросы, развенчивать фейки, разбивать ту неправду в эпоху постправды, которая зачастую и сейчас все больше и больше залетает в умы наших молодых людей".

10 сентября дня по всей стране спикеры подкрепили тему национальной сплоченности упрямыми историческими фактами, подчеркивая, что сегодня единство - это не просто красивая дата в календаре, а живой фундамент нашей этнической консолидации и реальной безопасности.

Участникам встреч в аудиториях и на предприятиях реального сектора экономики наглядно продемонстрировали, что умение слышать друг друга и работать на общий результат - это главный щит против любых попыток стереть историческую память белорусов и навязать ложные стереотипы извне.