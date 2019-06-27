Историческая часть Минска пользуется у иностранных гостей особой популярностью

Европейские игры не ограничиваются стенами спортивных арен. Помимо фан-зон, свой ритм спортивному форуму задают и самые тусовочные места белорусской столицы. Популярностью среди иностранных гостей в эти дни, безусловно, пользуется историческое сердце Минска - это Зыбицкая, Революционная и Комсомольская.



Ну а любителей андеграунда больше привлекает Октябрьская. Какие активности предлагают болельщикам ІІ Европейских игр, знает Дарья Тарасова. С трибун - на улицы Минска. В дни проведения спортивного форума местом притяжения туристов стала и когда-то промышленная окраина белорусской столицы, сегодня одна из первых бар-стрит - Октябрьская. Локация, где можно проникнуться городским ритмом, расположена ближе всех к стадиону "Динамо". Визуально самая яркая улица Минска, фактически все фасады зданий Октябрьской украшают граффити, привлекает болельщиков Европейских игр не только арт-объектами и инсталляциями. На протяжении спортивного форума, в сердце Октябрьской, около трамвайных путей, работают десятки фуд-траков и ламповых кафе.







На время проведения ІІ Европейских игр улица Октябрьская от 19 до 27 дома включительно стала пешеходкой