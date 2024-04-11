Историческая дата - 11 апреля мир вспоминает Международный день освобождения узников концлагерей

11 апреля 1945 года узники концлагеря Бухенвальд подняли восстание против фашистских палачей. Их поддержала вошедшая в Германию Красная армия - так началась эпопея освобождения пленников лагерей смерти в Европе.



Именно эти исторические события 80-летней давности стали точкой отсчета важной даты, которую в мире отмечают каждый год. И сегодня, 11 апреля, весь такой противоречивый и взбудораженный конфликтами, мир вспоминает Международный день освобождения узников концлагерей.



Для многострадальной и пережившей немецкую оккупацию 40-х, в Беларуси этот день - памяти и скорби. Годы Великой Отечественной превратили нашу землю в одну огромную территорию боли и смерти, где палачи не знали пощады, а подвигом узников была воля и желание выстоять.

Сегодня на местах массового уничтожения людей - памятники и мемориалы. Сегодня возле них собирались люди, чтобы почтить, чтобы еще раз вспомнить и еще раз призвать к главному - сохранению мира.



Международный день освобождения узников концлагерей - каким он был сегодня? Расскажет корреспондент АТН Наталья Бордиловская.

Сегодняшнее утро в православных храмах Беларуси началось с панихиды. У Бога все живы. Но со скорбью священство и верующие молились о погибших в годы Великой Отечественной, Второй мировой и особо о невинно убиенных. Каждый третий - это не только фронтовики и партизаны-защитники, это мирные люди, оставшиеся на своей цветущей земле и тактику выжженной земли от немецких оккупантов пережившие. Наших прадедов, прабабушек не должно было остаться, а значит, и нас. Таким был план гитлеровской Германии. О жертвах фашистских жертв молились сегодня в храме.

Мы увековечиваем память погибших по-разному: это и монументы, возложения цветов. В духовной сфере для увековечивания памяти почивших мы совершаем молитву о них. Молитва, которая передается душам усопших, приносит им утешение. Восстанавливает живую связь между поколениями. Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Единение поколений нерушимо! Прошли десятки лет, а традиция жива: в День Победы, в дату освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у монументов и памятников, у мест захоронения жертв и героев люди с цветами, сосредоточенными лицами и говорящим молчанием.

И все же слова сегодня есть. И они самые важные, о том, как это было, из уст ветеранов, свидетелей, узников.

Мы прошли и принудительное содержание, и концлагеря. Мы - малолетние узники, но мы говорим - несовершеннолетние узники. Мы все помним: голод, холод, страх, плетку полицая. Инесса Кулаго, узница концлагеря



Это - сегодня. Митинг-реквием в Тростенце. Один из самых грандиозных мемориалов Беларуси. Когда солнечно, зелено, все в цвету - современникам трудно представить: еще 80 лет назад эта земля стонала от боли.

Около 550тыс. загубленных в крупнейшем на наших территориях месте массового уничтожения людей. Тростенец - интернациональная могила. С 1942-го сюда свозили граждан Австрии, Польши, Германии, Чехии, Франции. Евреи из Европы вместе с нашими ни в чем неповинными мирными людьми разных национальностей находили последнее пристанище в одной белорусской земле.



Хроники из Озаричей. Целый комплекс лагерей, собравший около 50 тыс. узников. Половина здесь и остались, погибли. Лагерь в лесу, на болотах. Без шалашей, без землянок. Без еды и без воды. Взрослые и дети. Их спасли весной 1944-го.



1100 дней длилась оккупация Беларуси. Тростенец, Озаричи, Красный Берег, Луполово, Колдычево… Концлагеря, гетто, сожженные деревни… Открываются новые сведения и новые имена: работа по геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны продолжается. И кажется, что вся наша земля тогда, в 40-е, была огромным плацдармом нацистских экспериментов над людьми.

580 лагерей смерти действовало на территории оккупированной фашистами Беларуси. И у каждой точки боли своя история страданий, мужества и спасения. О том, что фашистский конвейер смерти действовал жестоко и безостановочно, свидетельствует и это место - мемориал "Шталаг 352". Здесь было уничтожено порядка 80 тыс. узников. В день погибало до 150 человек.



Урок истории - на месте правды. Кто-то к мемориалу "Шталаг" поднимается по уже знакомым ступеням, кто-то впервые открывает для себя место всенародной памяти. День освобождения узников - та, не вызывающая споров, абсолютно народная дата, когда скорбь по ушедшим - рядом с радостью и благодарностью за жизнь в мире и обязанностью мир хранить.



Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Не зарастает народная тропа в эти места. Сегодня в этот день памяти мы охватили абсолютно все знаковые места для нашего города. С низким поклоном, с цветами приходят сегодня наши люди. Инесса Кулаго, узница концлагеря

