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Историческая дата: 13 июля - 80 лет со дня освобождения Вильнюса от фашистов
Сегодня - историческая дата. Правда, уже не для всех. 13 июля 1944 года красноармейцы освободили Вильнюс от нацистов.
Советские органы госбезопасности после занятия города провели расследование немецкой "фабрики смерти". За три года в местечке Панары (Панеряй), в 8 километрах от Вильнюса, нацисты и местные коллаборационисты уничтожили свыше 200 тысяч евреев, поляков, цыган, участников сопротивления и военнопленных.
Демонтаж истории в Литве
Но два года назад литовские власти демонтировали на Антакальнисском кладбище шесть стел мемориала на месте захоронения более 3 тысяч солдат Красной армии, погибших при освобождении Вильнюса от фашистов. Нынешняя официальная Литва безбожно продает историю своего народа, избрав чужие "заграничные" приоритеты.
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