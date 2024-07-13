Историческая дата: 13 июля - 80 лет со дня освобождения Вильнюса от фашистов

Сегодня - историческая дата. Правда, уже не для всех. 13 июля 1944 года красноармейцы освободили Вильнюс от нацистов.

Советские органы госбезопасности после занятия города провели расследование немецкой "фабрики смерти". За три года в местечке Панары (Панеряй), в 8 километрах от Вильнюса, нацисты и местные коллаборационисты уничтожили свыше 200 тысяч евреев, поляков, цыган, участников сопротивления и военнопленных.

Демонтаж истории в Литве