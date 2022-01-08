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Историческая миссия белорусских миротворцев - не позволить разорвать братские узы
Уличные протесты и погромы - лишь первый шаг, далее под прицелом экономика, устранение конкурентов на мировом рынке и разрыв тесных экономических связей. Как это работает, мы проходили совсем недавно. А потому не можем просто позволить разорвать братские узы, которые хранили десятилетиями. В регионе уже действуют миротворцы. Их роль и значение для возвращения стабильности в Казахстане обсудили во время круглого стола.
- Насколько для Беларуси важно отстоять сейчас… помочь отстоять государственную целостность в Казахстане с экономической точки зрения? Насколько важна эта страна для нас?
Казахстан для нас очень важен во многом по какому-то совместному прошлому и экономически. Минимум - транзит товаров из Китая, у нас есть совместные предприятия, где БЖД участвует довольно активно. Для нас Казахстан важен по многим показателям.
- Привлечение войск ОДКБ, миротворческой миссии в Казахстан для решения террористической угрозы, которая возникла в этой стране, насколько важно это для Беларуси - оказать помощь своему экономическому партнеру, одному из важнейших экономических партнеров?
Это, безусловно, важно, мы должны выполнять условия Договора ОДКБ, и, я думаю, что наши миротворцы будут выполнять операции по охране объектов, например, охраны Байконура.
- Счем связаны спекуляции относительно того, что ОДКБ - это войска-оккупанты, которые пришли захватить Казахстан, хотя все ребята, которые туда поехали, это миротворческая миссия, связанная с наведением порядка, в большей степени даже с охраной каких-то конкретных стратегических объектов?
Во-первых, это такой единственный случай. То есть, до сих пор этот механизм ОДКБ таким образом задействован не был. Тем более, для белорусов это большой шок, потому что, если россияне там участвуют в каких-то операциях, в Сирии, то мы как страна, для нас это одна из первых таких ярких попыток отправки куда-то миротворцев, и надо это больше освещать, надо об этом больше говорить. Чем будут заниматься наши ребята, какие есть риски для наших ребят… Очень критически важно, как только кризис закончится, наши ребята должны поехать домой. Мы не должны там остаться в каком-то замороженном виде надолго. Полгода там даже не должно быть. Мы там побыли 20-30 дней максимум, как бы собрали вещи, поехали домой, чтобы показать нашему обществу, что ребята действительно приехали поохранять какие-то объекты, предотвратили случаи мародерства, приехали обратно все целые, здоровые, живые - вот это важно для наших людей.
Подробнее об исторической миссии белорусских миротворцев против гибридной атаки на Казахстан, а также о том, почему притаились те, кто пытался организовать государственный переворот в Беларуси, смотрите полный выпуск круглого стола в воскресенье в"Главном эфире".
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