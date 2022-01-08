Историческая миссия белорусских миротворцев - не позволить разорвать братские узы

Во-первых, это такой единственный случай. То есть, до сих пор этот механизм ОДКБ таким образом задействован не был. Тем более, для белорусов это большой шок, потому что, если россияне там участвуют в каких-то операциях, в Сирии, то мы как страна, для нас это одна из первых таких ярких попыток отправки куда-то миротворцев, и надо это больше освещать, надо об этом больше говорить. Чем будут заниматься наши ребята, какие есть риски для наших ребят… Очень критически важно, как только кризис закончится, наши ребята должны поехать домой. Мы не должны там остаться в каком-то замороженном виде надолго. Полгода там даже не должно быть. Мы там побыли 20-30 дней максимум, как бы собрали вещи, поехали домой, чтобы показать нашему обществу, что ребята действительно приехали поохранять какие-то объекты, предотвратили случаи мародерства, приехали обратно все целые, здоровые, живые - вот это важно для наших людей.

Андрей Кушнеров, зампредседателя оргкомитета партии"Демократический союз"