О факторах консолидации в условиях современных вызовов говорили в Доме правительства

Парламентарии о попытках искажения исторических фактов

Широкий общественный диалог, прошедший в Беларуси накануне, в том числе и на диалоговых площадках, Всебелорусском народном собрании, выявил потребность в закреплении норм, которые не допускают искажения истории.

Беларусь и Россия против попыток переписать историю

И в этой работе у Беларуси и России много общего. Ведь связывает страны не только экономика, но и война - самая кровопролитная в истории человечества.

События после выборов стали сигналом обществу -в патриотическом воспитании молодежи пробелы. Если не заниматься этим с самого раннего школьного возраста, нишу быстро заполняет интернет с насаждением чуждых нам идеалов и моральных устоев.

Патриотическое воспитание начинается с детства

С сентября у школьников новые учебные программы. Так, история Беларуси в 11 классе предусматривает рассмотрение проблемы коллаборационизма, геноцида белорусского народа. Сейчас идет работа над методическим пособием, что посвящено истории белорусских государственных символов.

Предложения участников конференции применят на практике

От участников конференции прозвучало сегодня немало и других интересных предложений.

Историческая память в книжном наследии и в цифре