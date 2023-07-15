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Историческая реконструкция, парад колясок, город мастеров и концерты - День города отмечают в Пружанах
Ярко, шумно и празднично сегодня в Пружанах. Городу исполнилось 590 лет. По этому поводу там устроили масштабное торжество: с парадом колясок, ярмаркой, концертами и исторической реконструкцией. В парке разбили городок со средневековой кузней и кухней, чтобы можно было увидеть, как в Пружанах жили много веков назад. Мария Тройнич собрала самые яркие моменты праздника.
В день своего 590-летия Пружаны окунулись в атмосферу Средневековья. В городском парке слышны аутентичная музыка, звон мечей и стук наковальни. Воссоздать дух старины помогли сразу несколько клубов реконструкторов.
Это макет средневековой кузни, и мы работаем мехами. Конструкция такая, как в Средневековье. Горн из угля, древесный уголь. И мы проводим для людей мастер-класс, как раньше ковали гвозди, подковы, фибулы.
Средневековый городок разбили в историческом месте: рядом с архитектурной достопримечательностью города - "Пружанским палациком". Это единственная усадьба Беларуси, которая сохранилась в том виде, в котором ее построили. Здание было основано в 1850 году в стиле неоренессансной загародной виллы. Когда-то в этом доме гостил знаменитый художник и композитор Наполеон Орда.
На алее, по которой в позапрошлом веке ездили кареты, сегодня шумно и многолюдно: здесь развернулась ярмарка. На ней можно было купить ремесленные сувениры и лакомства, а еще - попробовать освоить один из старейших видов белорусского искусства: гончарство.
Пружаны - город молодых семей. Для маленьких гостей праздника сегодня аттракционы, ростовые куклы и парад колясок. Фантазию проявили и дети, и взрослые.
Наша коляска - символ этого года: мира и созидания. Делали всей семьей достаточно долго, неделя ушла точно.
На улицах Пружан сегодня настолько многолюдно, что, кажется, на праздник вышел весь город. И по радостным лицам видно: здесь очень любят свою малую родину. Специально к празднику фасады домов украсили серией патриотичных муралов, выпустили открытки с историческими видами и мерчи: футболки, украшенные символикой города.
Это у нас особый уникальный тираж с пружанской кулинарией. Здесь множество рецептов местной пружанской кулинарии.
"Очень интересно увидеть традиционные моменты и увидеть праздник в небольшом городе. Счастлива погулять сегодня здесь", - делится впечатлениями иностраннаягостья.
"Очень много для деток площадок, есть где отдохнуть, город преобразился. Потрясающий город!" -говорит участницапразднования.
В подарок к празднику большой концерт. Поздравить старинный город приехали и участники шоу X-Factor.
Я не сижу только в гримерке перед выходом на сцену: стараюсь пройтись, пообщаться. Я хочу, чтобы в каждом городе проходили такие праздники - с концертом, а потом с фейерверком. Это так сближает! Я горжусь, что у нас в стране проводят такие праздники.
Шумно и празднично в Пружанах будет до позднего вечера. Ярким финалом Дня города станут фейерверк и дискотека под открытым небом.
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