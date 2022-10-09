Историческая справедливость спустя годы - зверства Армии Крайовой

К исторической справедливости внимательно относятся в нашей стране. А присмотреться есть к чему. К надгробьям проклятых солдат Армии Крайовой в Беларуси несут цветы и устраивают фотосессии не только поляки и их евросоюзники.

Туда уже приводят и наших детей, и те зажигают лампадки на могилах убийц своих прадедов! Место ли карателям на белорусской земле? В материалеЛюдмилы Гладкой.

Самым страшным для меня было услышать ночью стук в окно и польское слово "откройте". Это из свидетельских показаний по делу о геноциде населения Беларуси в годы войны. Так говорили и другие белорусы, натерпевшиеся от бандитов Армии Крайовой в 40-х и 50-х годах. Место ли им на нашей земле?

Тема сложная и важная. Ведь мы (в отличие от соседних стран) не воюем с костями, даже врага хороним и перезахораниваем. Однако к надгробью бандитов Армии Крайовой несут цветы и устраивают фотосессии не только поляки и их евросоюзники. Туда уже приводят и наших детей, и те зажигают лампадки на могилах убийц своих прадедов.

Речь не только о сегодняшнем нашем отношении к фашистам, полицаям, "аковцам". Речь о том, что спустя годы запомнит общество о терроре той войны и как будет к этому относиться? Желающих привести нас к историческому беспамятству, переформатировать белорусскую идентичность достаточно. И происходит все это прямо сейчас.

Генеральная прокуратура расследует более 280 эпизодов преступлений, совершенных участниками АК в Волковысском, Вороновском, Лидском, Щучинском и других районах в годы войны. Установлены более 800 человек, погибших от рук "белополяков". Их цель -передвинуть границы Польши по состоянию на 1939 год, их методы - устрашение и террор, бандитизм и мародерство.





Жертвы бандитов Армии Крайовой: Ядвига (50 лет), ее дочери Сузанна (17 лет) и Гелена (16), сын Иосиф. Ему было 13... Это было летом 1950-го в деревне Василишковского района. Так поступали и те, кто родился в Беларуси. Часть подпольщиков АК в годы войны поступала на службу полиции и тоже уничтожала мирное население, заодно передавала информацию руководству Армии Крайовой.

Для меня не так уж и важно, чинили зверства каратели в форме солдат вермахта или те, что с БЧБ-повязками, группировки Армии Крайовой. Все они целенаправленно уничтожали белорусский народ. А у нас им - памятники, особенно их много в Западной Беларуси. У входа на кладбище в Вороновском районе - указатель к захоронениям с буквами АК. На мемориальном камне сказано: покоятся солдаты Армии Крайовой под командованием Борисевича, позывной "Крысь". Там и другие. Пали, мол, в боях с НКВД за свободную Польшу. На белорусской земле. На кладбище в Радуни - братская могила АК. К слову, только в Радунском районе с октября 1944-го по январь 1945-го бандой "Крыся" совершено 27 терактов, убито 56 человек.

Лида. Кладбище, где еще недавно евродипломаты возлагали цветы на могиле "аковца". Хотела посмотреть, не изменилось ли что после огласки позорного факта. Не изменилось. На надгробье все та же надпись на польском. Если судить по ней, то можно подумать, что здесь несчастный "учитель", который не казнен за зверские преступления, а "повешен" злодеями из НКВД. И ему - не всенародное презрение, а "честь его памяти".





В этой ситуации ничего не смущает госслужащих, специалистов, которые отвечают за идеологию, историческую память на местах? Тех, кто должен быть хозяевами в районе? В исполкоме обещали изучить вопрос.

Польша десятилетиями вкладывается в "ополячивание" наших людей и территорий. Создала целую сеть влияния - от антибелорусских медиаресурсов до аналитических центров. Белорусов активно вовлекают в разные проекты - особенно делая акцент на вопросах исторической памяти, идентичности, культуры, образования. Используются любые механизмы, та же карта поляка. Лишь бы максимально привязать наш народ к Польше.

Деятельность Армии Крайовой - один из элементов, которые помогают в деле переписывания истории. Поэтому нельзя оставлять все как есть. Что до захоронений, то, на мой взгляд, самое верное - передать останки карателей в Польшу, которая называет их героями. Не примет - перезахороним, отдельно, как останки солдат вермахта. Обязательно на месте таких погребений на русском (или белорусском) должно быть написано: кто похоронен, участник какой банды, совершившей такие-то преступления, столько-то жертв, приговор и дата исполнения.