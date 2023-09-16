Исторические основы Дня народного единства, влияние внешнеполитических событий на процессы внутри нашей страны - важные вопросы обсудили на конференции в Беларуси

Центральная площадка была в Минске, куда пригласили гостей из России, а также из Казахстана. А на связи все области нашей страны. Обсуждали прошлое, настоящее и будущее. Чем гордится Беларусь сегодня и как важно не забывать то, что было десятки и сотни лет назад. Исторические основы Дня народного единства, влияние внешнеполитических событий на процессы внутри нашей страны и как постоять за свое? И здесь белорусы готовы объединяться, ведь цели едины.