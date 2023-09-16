ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Исторические основы Дня народного единства, влияние внешнеполитических событий на процессы внутри нашей страны - важные вопросы обсудили на конференции в Беларуси

Большой М-стрим, где говорит молодежь, историки, политологи и представители общественных организаций, прошел 16 сентября в Беларуси.

Центральная площадка была в Минске, куда пригласили гостей из России, а также из Казахстана. А на связи все области нашей страны. Обсуждали прошлое, настоящее и будущее. Чем гордится Беларусь сегодня и как важно не забывать то, что было десятки и сотни лет назад. Исторические основы Дня народного единства, влияние внешнеполитических событий на процессы внутри нашей страны и как постоять за свое? И здесь белорусы готовы объединяться, ведь цели едины.

"Страна одна, так и должна быть устроена политическая система, и мы для этого ее реформируем. Чтоб споры были, дискуссии были, но страна одна, ценности одни, задачи одни - сделать страну лучше, красивее, успешнее и сохранить все, что было. Эта конференция - не только единение внутри страны, но и с нашими друзьями по всему миру", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все