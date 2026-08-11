Исторический триумф! В копилке БГУ - 6 золотых медалей на международной математической олимпиаде

Краткий пересказ от ИИ

Будущее Беларуси - за одаренной молодежью. Результаты престижных международных интеллектуальных соревнований это только подтверждают. Недавно в Болгарии завершилась Международная математическая олимпиада среди студентов, с которой белорусская сборная вернулась с историческим триумфом.

Впервые математикой Никита Шутро заинтересовался еще в начальной школе и с тех пор с цифрами на "ты". Тогда же юный гений с головой окунулся в школьное олимпиадное движение. Упорная работа и ежедневная практика стали его билетом в ведущий вуз страны, открыв перед ним новые двери. Как результат - на Международной математической олимпиаде его личную копилку пополнила медаль наивысшей пробы

Никита Шутро, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ:

"Задачи в основном все на доказательства. Есть и те, в которых нужен ответ, но все равно в процессе доказывать много чего приходится. Нужно прописывать все логические переходы. Важен не только ответ. Если даже что-то упустить в объяснении, как мы к нему пришли, это тоже, безусловно, карается снятием баллов".

33-я Международная студенческая олимпиада по математике в этом году прошла в Болгарии, объединив около 500 участников из 48 стран мира.

И здесь команда БГУ впервые за последние 20 лет показала исторический результат: в общекомандном зачете среди 135 вузов мира белорусы вторые. В личном - шесть заветных золотых.

Сергей Чернов, старший преподаватель кафедры факультета прикладной математики и информатики БГУ:

"На 5 медалей рассчитывали заранее. Мы в предыдущие годы завоевывали 1-3 золотых медали. На этот раз план был выше, и студенты сильнее. Поэтому это не неожиданность, а результат планомерной работы, которая началась 4 года назад на факультете прикладной математики и информатики на нашей кафедре. Математика довольно консервативная наука, поэтому каких-то фундаментальных инноваций мы не применяли. Олимпиада в том числе еще и спорт, поэтому чем больше решил, тем больше результат".

Два тура. 10 задач из разных областей: алгебра, математический анализ, комбинаторика, аналитическая геометрия и теория чисел. И всего - 10 часов на решение. Задача со звездочкой, которую наши студенты решили не без помощи опытных наставников. Под чутким руководством команды педагогов из трех человек они покорили вершину, где цифры - лишь верхушка айсберга.

Анна Задорожнюк, доцент кафедры факультета прикладной математики и информатики БГУ:

"В математике крайне мало цифр, когда вы выходите за пределы школьной математики. Это скорее искусство связей, искусство видеть закономерности, какие-то паттерны, коннекты между разными областями. Это все очень красиво, когда такое замечаешь".

Замечать магию в точном мире наук - задача не из простых. Но, несомненно, выполнимая. Этому Никита Шутро сегодня учит и ребят. На факультативах в родных стенах 146-й гимназии.

Никита Шутро, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ:

"Всегда приятно видеть, когда у них что-то получается. Это поднимает настроение, создает ощущение, что оно того стоило. Даже если было тяжело им помочь до этого дойти".

В интеллектуальном состязании команда БГУ участвует вот уже 25 лет. За это время в портфеле наград - 103 медали, половина из которых - золото. Дважды в общекомандном зачете студенты ведущего вуза страны становились первыми в мире.