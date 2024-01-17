Не будет памятных мероприятий, но зато состоится позорный суд - как Польша отмечает 79-летие освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков

Исторический день для Польши - 79 лет назад силами Первого Белорусского фронта от фашистов была освобождена Варшава. За 5 лет оккупации нацисты уничтожили практически весь город и всю промышленность.

Из более чем миллионного довоенного населения осталась шестая его часть. На территории Польши действовали несколько крупнейших концлагерей, в том числе Освенцим. В память о победе под Варшавой был воздвигнут гранитный монумент "Братерство брони". Сегодня он демонтирован, как и большинство других советских памятников. История предана забвению.



Не будет сегодня и памятных мероприятий в стране, зато состоится позорное судилище над известным польским активистом Войцехом Ольшанским, который отстаивает историческую правду. Ольга Давидович подробнее рассказала об исторических событиях в Польше и сегодняшнем дне.



17 января - дата освобождения Варшавы от нацистов. В памятных мероприятиях традиционно приняли участие белорусские и российские дипломаты, представители дипкорпуса ряда других стран, ветераны и активисты общественных организаций. Никто из высшего польского руководства не явился.



День, который когда-то был праздником для всей Польши, сегодня официально не празднуется, сознательно замалчивается или представляется вбросом российской пропаганды. В изданной Институтом народной памяти книге "От независимости до независимости. История Польши 1918-1989" информация об освобождении польской земли от немецкой оккупации помещена в раздел "Утрата независимости". Дата освобождения Варшавы из нацистского плена в книге вообще не фигурирует. Молодое поколение, особенно ученики, готовящиеся к экзаменам, которым и адресована эта книга, не получит возможности узнать, что произошло 17 января 1945 года, за несколько месяцев до Победы. И какой кровью далась эта Победа.



Зато они слышат дискуссии о том, что Польша, которая за время фашистской оккупации потеряла порядка 6 млн человек (а это около 18 % населения), в 1945 году, что называется, "всего лишь сменила оккупанта". Мол, советские войска чуть ли не вторглись в Варшаву, или что пришли, когда их поддержка была уже и не нужна.



Одним словом, польские власти и подконтрольные им СМИ и институты жонглируют фактами и домыслами, как им удобно- в угоду случаю. А советским памятникам объявили настоящую войну.



Этот объект не имеет исторической ценности, поскольку относится к событиям, которые никогда не происходили. Потому что в 1945 году не было никакого освобождения и никаких героев из Красной армии. Кароль Навроцкий, президент Института национальной памяти Польши



Польша - абсолютный рекордсмен по числу разрушенных памятников советским солдатам. Еще в прошлом году из 561памятника красноармейцам в стране осталось около сотни, и число монументов стремительно сокращается. Наступление на "историческом фронте" - часть долговременной стратегии поляков.



Вся эта историческая память становится инструментом в политической борьбе, средством выбивания определенных политических дивидендов, моральных грантов, в прямом и переносном смысле финансовых грантов на реализацию тех или иных вещей. Весь ужас в том, что эта память становится неким обменным фондом, в рамках которого мы можем себе что-то выторговать. Борис Якеменко, историк, политолог (Россия)



А выторговывают поляки себе особое положение в Европе. В стране и натовские базы, и американское оружие. Продолжают требовать от Германии 1,5 триллиона репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Более того, сегодня Польша идет войной на своих освободителей. А на помощь призывает "освободителей" бундесвера. Страна согласна на размещение немецких войск на своей территории. Критика подобного решения неприемлема.

