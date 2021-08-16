Исторический фестиваль "Несвиж-2021" прошел в Минской области

Рыцарские поединки, битва гусаров и путешествие сразу в несколько эпох. Впервые в Несвиже прошел исторический фестиваль. Для гостей работали ярмарки "Город мастеров" и арт-аллея. Свои работы представили мыловары, кузнецы, гончары и мастера по керамике и вышивке. Изюминка программы – сражения воинов средневековья, собравшие более тысячи зрителей.



Завершился фестиваль ярким балом в Несвижском замке. Участники выступили в роли наиболее знатных родов каждого региона и сопровождающей его знати и исполнили самые популярные танцы 17 века.