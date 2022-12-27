Исторический максимум - начисленная зарплата в Беларуси по итогам ноября составила 675,5 доллара

Зарплата в Беларуси достигла исторического максимума. В Минске обновление рекорда стоит ждать по итогам декабря. Начисленная зарплата в стране по итогам ноября в пересчете на доллары - 675 с половиной. Это наибольшие цифры за историю подсчетов, заявляют финансовые аналитики.

Предыдущий максимум отмечался в декабре прошлого года и равнялся 662 долларам. Обычно в декабре в Беларуси происходит рост зарплат к ноябрю на 10 % в рублях. Поэтому ноябрьские показатели могут быть быстро улучшены.

По итогам декабря средний заработок в Минске приблизится к 1000 долларов, а по стране перешагнет 700. Замедление темпов инфляции способствует и росту реальных доходов.