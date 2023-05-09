Исторический центр Гродно в День Победы стал пешеходной зоной

Великий праздник, его величие чувствуется, наверно, еще не только благодаря тому, что все в нашей стране помнят, какой ценой он нам достался. Не только благодаря тому, что мы ценим мирное небо над головой, но, наверно, еще и вопреки тем людям, которые пытаются украсть у нас этот праздник, которые пытаются обесценить.

Полевая кухня развернулась в парке Жилибера. За настоящей солдатской кашей выстроились целые очереди. Огромный интерес у горожан вызвала выставка современной военной техники и оружия. По соседству свои достижения демонстрируют сотрудники силовых структур и спасатели.



Уже совсем скоро гродненцы смогут увидеть выступление образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси. А вечером организаторы праздника приготовили очередной сюрприз - на главной сцене с концертной программой выступит народный артист России Олег Газманов.

Евгений Далидович, ветеран Великой Отечественной войны

