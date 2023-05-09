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Исторический центр Гродно в День Победы стал пешеходной зоной
Автопарад стилизованных автомобилей, десятки тематических площадок, выставка современной военной техники и оружия, работа полевой кухни. Продолжает праздновать День Победы и Гродно. В этом году 9 Мая здесь по праву называют самым музыкальным праздником. Десятки самодеятельных и эстрадных коллективов, военные оркестры сменяют друг друга в режиме нон-стоп.
Все в подробных деталях расскажет корреспондент Юрий Карнелович. В Гродно праздник 9 Мая отмечают с размахом. Весь исторический центр на один день стал пешеходной зоной. В традиционном шествии поколений тысячи горожан с портретами героев, которые отдали жизни ради мирного неба.
Стартовали торжества с автопарада стилизованных автомобилей. Возглавила колонну легендарная "полуторка", отреставрированная местными умельцами. За ней проследовали десятки ретромашин.
По всему городу звучат песни военных лет. На центральной улице развернулся музыкальный солдатский привал. На главной сцене праздника в режиме нон-стоп друг друга сменяют самодеятельные и эстрадные коллективы.
Встречаю этот праздник с большой гордостью, с почестью, со славой. Очень высокие чувства. И я считаю, что у нас народ патриотический, преданный Родине.Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Великий праздник, его величие чувствуется, наверно, еще не только благодаря тому, что все в нашей стране помнят, какой ценой он нам достался. Не только благодаря тому, что мы ценим мирное небо над головой, но, наверно, еще и вопреки тем людям, которые пытаются украсть у нас этот праздник, которые пытаются обесценить.
Полевая кухня развернулась в парке Жилибера. За настоящей солдатской кашей выстроились целые очереди. Огромный интерес у горожан вызвала выставка современной военной техники и оружия. По соседству свои достижения демонстрируют сотрудники силовых структур и спасатели.
Уже совсем скоро гродненцы смогут увидеть выступление образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси. А вечером организаторы праздника приготовили очередной сюрприз - на главной сцене с концертной программой выступит народный артист России Олег Газманов.
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