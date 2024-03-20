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Историческое событие - старт корабля "Союз МС-25" с космодрома Байконур - 21 марта в спецвыпуске новостей на "Беларусь 1"
21 марта в 16 часов 21 минуту мы с вами станем свидетелями эпохального события. Под командованием Олега Новицкого в составе основного экипажа белоруска Марина Василевская отправится в космос.
Телеканал "Беларусь 1" будет вести прямую трансляцию запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25".
В 16:10 журналисты АТН выйдут в прямой эфир со спецвыпуском новостей, и вместе мы увидим старт с космодрома Байконур. Наблюдать за эпохальным событием в прямом эфире так же можно на сайте www.tvr.by и YouTube-канале АТН.
Присоединяйтесь к нашей истории!
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