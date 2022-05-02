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Историческую правду о событиях 1941-го рассказала молодежи ветеран Надежда Плахотная
Для белорусов память тех кровопролитных лет священна! И мы не устанем говорить: "Спасибо за Победу!" В преддверии большого праздника - 9 Мая - в адрес ветеранов и участников Великой Отечественной звучат поздравления и слова благодарности. С каждым годом воспоминания тех, кто своими глазами видел страшную войну, становятся более ценными. Историческую правду о событиях 1941-го рассказала Надежда Плахотная.
Будучи подростком, она помогала партизанам. Сначала была связной и передавала сведения о немцах. А в 1943 году вступила в отряд, ушла в леса и боролась с немецкими оккупантами. После Победы вернулась в родную деревню Мотыкалы Брестского района. Чтобы молодежь не забывала о важности мира, женщина поделилась воспоминаниями о войне и своем отношении к празднику 9 Мая.
К празднику Победы Надежда Степановна получила поздравления и подарки от молодежи и организаций района.
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