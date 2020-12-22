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Истории белорусских детей, которые прошли через Освенцим, в фильме АТН "Возвращение ангела"

Документальный фильм "Они убивали ангелов" - история белорусских детей, которые в годы войны прошли Освенцим. Проект Агентства теленовостей пересек миллионную отметку на YouTube по просмотрам и набрал тысячи комментариев. А к 75-летию освобождения лагеря смерти мы решили снять продолжение истории.

Главная героиня - Александра Борисова. Ей было всего восемь, когда она впервые увидела на воротах надпись "Работа освобождает". И теперь спустя десятилетия женщина вновь вернулась к месту трагедии, чтобы напомнить миру, через что прошло их поколение.

Сегодня сразу после "Панорамы" смотрите документальный фильм "Возвращение ангела".

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