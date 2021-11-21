Истории беженцев

Еще одна история беженцев, которые столкнулись с холодным безразличием Евросоюза к чужим бедам. Накануне группа мигрантов подошла к польско-белорусской границе. По ту сторону колючей проволоки появились пограничники. Женщины и дети начали скандировать "Польша!".



Не встретив ничего, кроме молчаливого равнодушия за колючей проволокой, беженцы поделились своими мыслями. Люди в очередной раз подчеркнули, их цель - не Польша, а Германия, которая тоже после своих обещаний принимать страждущих позорно отмалчивается.