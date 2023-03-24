Истории двух храмов - в Хатыни и Мурованке - в проекте "Сіла веры" на телеканале "Беларусь 3"

Внутри храма пока еще нет денежных поступлений, к сожалению. Очень плачевное состояние. Там, на хорах, уже штукатурка просто упала, мы везде видим на стенах трещины. И неизвестно, в какой момент эта штукатурка, где трещина, тоже может обвалиться. Она может обвалиться просто на головы. А высота большая. Может на головы молящихся упасть. Поэтому мы очень нуждаемся в дополнительных средствах.

Иерей Олег Засим, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Мурованка