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Истории двух храмов - в Хатыни и Мурованке - в проекте "Сіла веры" на телеканале "Беларусь 3"

Помолиться за погибших и поставить свечу за мир теперь можно в месте памяти и святой скорби на карте Беларуси - в Хатыни. К 80-летию трагедии здесь построили и освятили православную часовню. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы появилась на этих землях несколько веков назад и простояла до 40-х годов минувшего столетия. Сожженный вместе с жителями Хатыни храм воссоздали по архивным документам во всех подробностях.

Храм-крепость в Мурованке, что под Щучином, стал трещать по швам. В прямом смысле. В приходе в честь Рождества Богородицы бьют тревогу. Древний потолок 500-летней церкви носит название "Королевская лилия". Его штукатурка трескается, есть вероятность обвала с высоких сводов прямо на головы. Как решают проблему и насколько все критично?

Внутри храма пока еще нет денежных поступлений, к сожалению. Очень плачевное состояние. Там, на хорах, уже штукатурка просто упала, мы везде видим на стенах трещины. И неизвестно, в какой момент эта штукатурка, где трещина, тоже может обвалиться. Она может обвалиться просто на головы. А высота большая. Может на головы молящихся упасть. Поэтому мы очень нуждаемся в дополнительных средствах.
Иерей Олег Засим, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Мурованка

Истории двух храмов - в Хатыни и в Мурованке - объединил очередной выпуск программы "Сіла веры". Проект выйдет в эфир 24 марта в 15:15 и 25 марта в 7:40 на телеканале "Беларусь 3".

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