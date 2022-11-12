Истории иностранцев, которые нашли свою судьбу в Беларуси

Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство. В этом году рассмотрено уже более 4 тысяч таких документов от граждан из 26 стран. Большая часть - украинцы. Мир и стабильность выбирают не только белорусы. Чувство безопасности и уверенности в будущем иностранцы обретают именно здесь.

Почему они все чаще выбирают Беларусь для жизни и называют ее вторым домом - подробности в сюжете Елизаветы Синяк.

Лилия живет в Беларуси уже 25 лет. Переехала из Приднестровья. В 1997-м с собой везла только багаж знаний после вуза - была молодым специалистом. Здесь же обрела все: любовь, двоих детей, жилье и хорошую работу. От рядового сотрудника дошла до начальника отдела. На родине трудоустроиться было невозможно из-за сложной политической ситуации. Рассказывает, а слезы - спустя столько лет.

Лилия плачет: "Просто настолько больно".

Ни на секунду не разочаровалась, ни на секунду не было у меня сомнений в том, что я приехала в эту страну, потому что Беларусь стала моей второй родиной. Никаких проблем с жильем, с трудоустройством, с получением, повышением квалификации. Я не испытывала никакого дискомфорта, мне нигде не было никаких препятствий ни в работе, ни в семейной жизни, ни в жизни моих детей. Насколько стабильно, насколько выросли заработные платы, насколько обеспеченность социального характера каждой нашей семьи, каждого гражданина Республики Беларусь.

Татьяна переехала вместе с семьей из Донецка еще в 2014 году из-за боевых действий. Бежали из города в город, пытались ночевать на вокзалах, но и там было небезопасно.





Нас предупредили, чтобы мы ушли с вокзала, потому что придут фашисты - правый сектор - вас определят по даже речи. Помню, дочь спросила у бабушки, говорит: "Бабушка, а правда это же просто кино снимают? Кино?" Мама ответила, что это страшное кино… Шли машины, на которых было обозначение "Груз 200", а это, сами понимаете, - убитые люди. Конечно, говорили, что это неправда, а мы видели своими собственными глазами. Татьяна Бояджян, воспитатель ГУО "Вишневский ясли-сад"

С тех пор как приехали в мирную Беларусь, прошло около девяти лет. Обосновались в агрогородке Вишневка. Здесь же сын и дочка ходят в школу, но уже без опасений. Белорусским образованием Татьяна довольна. К тому же сама работает воспитателем в детском саду. Знает систему изнутри.

Это вся система - заметить каждый шаг ребенка, чтобы он сделал еще больше, поднялся на ступеньку выше. У нас там такого не было, мне очень это понравилось. Татьяна Бояджян, воспитатель ГУО "Вишневский ясли-сад"

Тяжелый для Беларуси момент она застала. Знала, чем может закончиться... тот 2020-й.

Наши родственники писали: "Возвращайся, сейчас там будет то же самое, что и у нас здесь", но я написала, что я остаюсь здесь. Тот, кто прожил уже там, такая прививка на всю жизнь, и даже своими рассказами мы показываем, что за свою страну надо бороться и помогать руководству, Президенту. Татьяна Бояджян, воспитатель ГУО "Вишневский ясли-сад"

Белорусское образование для иностранцев

Но в Беларусь бегут не только от беды. Сиаваш еще со школьных времен знал, что будет врачом, но учиться хотел у лучших. Он родом из Ирана. Много практики, квалифицированные специалисты и, если нужно, учеба на английском языке - все это нашел в Беларуси.

Система работы медицины, я считаю, очень хорошая и очень правильная. Здесь очень много помогают пожилым людям. Все так удобно, для пациентов особенно. Во время учебы много больниц, много занятий, курсы еще были. Я свою науку хочу обновить здесь и получить больше опыта. Мне очень понравилось здесь. Беларусь именно как я чувствую, как второй дом. Поэтому я решил остаться. Сиаваш Шоджаеират, врач общей практики поликлиники № 12 г. Минска

Приезжают на время, остаются навсегда

Он уже 7 лет в Беларуси… Молодой специалист, работает в столичной поликлинике. И два года, как счастлив в браке с белоруской.