Истории многодетных мам, которые преуспевают и дома, и на работе

Они работают по праздникам и дежурят сутками. Медики, водители общественного транспорта, милиционеры и спасатели. И это все - в лице прекрасного пола.

Белорусские женщины преуспевают не только в карьере, но и благополучно обустраивают домашний быт. Количество многодетных семей в Беларуси постоянно увеличивается. Сегодня их более 121 тыс.