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Истории многодетных мам, которые преуспевают и дома, и на работе

Они работают по праздникам и дежурят сутками. Медики, водители общественного транспорта, милиционеры и спасатели. И это все - в лице прекрасного пола.

Белорусские женщины преуспевают не только в карьере, но и благополучно обустраивают домашний быт. Количество многодетных семей в Беларуси постоянно увеличивается. Сегодня их более 121 тыс.

В видео вы услышите истории многодетных мам, которых выбрала сама профессия.

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